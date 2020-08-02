الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة

لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,999 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 360 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,615 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 02:39 PM

لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,999 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 360 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,615 حالة شفاء.

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فيروس كورونا الجديد

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