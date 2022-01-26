"القرشي" لرتبة "عقيد" بشرطة "الطائف"

صدر المرسوم الملكي الكريم، بترقية المقدم عماد بن محسني القرشي إلى رتبة "عقيد" بشرطة محافظة الطائف.

فيما عبّر "القرشي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.