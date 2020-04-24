تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة.. تستمر حتى 7 مساءً

تصحب برياح سطحية نشطة وتدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح سطحية نشطة وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.