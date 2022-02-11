مصافحة وأجواء ودية بين "حمدالله" ولاعبي "النصر"

أثناء عمليات الإحماء خلال مواجهة "الاتحاد"

حرص المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر السابق ولاعب الاتحاد الحالي، على التوجُّه إلى زملائه السابقين في الفريق الأصفر لمصافحتهم، والسلام عليهم، أثناء عمليات الإحماء والتسخين في مباراة الفريقين.



وتوجَّه هداف الدوري السعودي في موسمَيْن متتاليَيْن بين 2018 و2020 إلى دكة البدلاء لمصافحة زملاء الأمس قبل انطلاق صفارة مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في إطار الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وانضم حمد الله إلى الاتحاد بعد رحيله عن النصر عقب خلافات بين الطرفين، ويأمل بمساعدة "العميد" في تحقيق اللقب بعد غياب أكثر من 10 سنوات.



وأنهى النصر في نوفمبر الماضي عقد مهاجمه المغربي لأسباب وصفها بالمشروعة، قبل أن ينضم منتصف ديسمبر من العام الفائت إلى اتحاد جدة، متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.