التحالف الدولي: "داعش" عاجز عن احتلال أي أرض عراقية

"ماروتو" لفت إلى تدمير خلايا التنظيم النائمة

ذكر المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي العقيد واين ماروتو، اليوم (الثلاثاء)، أن "داعش" غير قادر على احتلال أي أرض عراقية.

وأوضح "ماروتو" أن عصابات "داعش" الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني، كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدن، مقارنة مع تنظيم القاعدة عام 2010، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

ولفت المتحدث إلى أن القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا "داعش" النائمة والمخابئ وأماكن تواجدها ومعسكراتها المؤقتة، والموارد المالية، والنيل من قادتها الرئيسيين.