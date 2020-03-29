وزير الرياضة الإيطالي يقترح تمديد وقف المنافسات الرياضية في شهر إبريل

قال فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي إنه سيتقدم باقتراح لتمديد وقف جميع المنافسات الرياضية طوال شهر إبريل المقبل بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

وذلك في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا المحلية قال الوزير سابادافورا "عودة المباريات أمر غير واقعي. غدًا سأقترح تمديد إيقاف جميع المنافسات الرياضية على كل المستويات والأنواع طوال شهر إبريل".

ودعا وزير الرياضة أيضًا إلى أن يشمل الإيقاف جميع التدريبات (التي لم تشملها قرارات التعليق) في ظل الغموض الذي يحيط بموعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (2020) بعد تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف الوزير أنه سيضع خطة بقيمة 400 مليون يورو (446 مليون دولار) لدعم الاتحادات الرياضية وأندية الهواة كما دعا دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم للاستعداد للقبول وبصورة جدية ببعض التغييرات دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

وبسبب العدوى توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في التاسع من مارس الجاري.