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يتحدث عن "الميزان بين الثابت والمتحول" من حيث المنهجية والآلية

غدًا في "أدبي جدة".. "عنقاوي" يستعرض المرجعية التكاملية في فن العمارة

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يستضيف الصالون الثقافي بأدبي جدة عند الساعة الثامنة من مساء غد الأحد الدكتور سامي محسن عنقاوي، أستاذ العمارة الإسلامية ومؤسس مؤسسة المكية المدنية. ويتحدث عنقاوي عن منظومة "الميزان بين الثابت والمتحول"، من حيث المرجعية التكاملية، والمنهجية، والآلة والآلية، ومفاهيم فكرية وتطبيقات معمارية.. فيما تدير الحوار نبيلة حسني محجوب.



ووجَّه النادي الأدبي بجدة الدعوات لحضور هذا اللقاء.