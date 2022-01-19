"طيران الإمارات" تُعَلِّق رحلاتها إلى مطارات أمريكية.. هنا خطر "5G" على الطائرات

أعلنت شركة طيران الإمارات، الثلاثاء، أنها ستُعَلِّق رحلاتها إلى وجهات أمريكية اعتبارًا من الأربعاء وحتى إشعار آخر؛ بحسب إشعار نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وحسب وكالة "رويترز"، أوضحت الشركة أن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة؛ مضيفة أن من بين الوجهات: (بوسطن، وشيكاغو، ودالاس فورت، وورث، وهيوستن، وميامي، ونيوارك، وأورلاندو، وسان فرانسيسكو، وسياتل).

وأشارت الشركة إلى أن رحلاتها إلى مطارات جي.إف.كيه في نيويورك، ومطار لوس أنجلوس الدولي ومطار دولس الدولي في واشنطن، مستمرة بشكل اعتيادي.

وتابعت: "نعمل على نحو وثيق مع شركات صناعة الطائرات والسلطات ذات الصلة؛ للتخفيف من المخاوف التشغيلية، ونأمل في استئناف خدماتنا إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن".

وكان البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق الثلاثاء: إنه يرغب في التوصل إلى حل بشأن تشغيل خدمات الجيل الخامس، يصون السلامة الجوية ويُقلِّص اضطرابات السفر جوًّا إلى أقل درجة ممكنة.

خطر شبكات الجيل الخامس للمحمول على الطائرات

وحسب موقع "الحرة"، فمن المقرر أن تنشر شركات الاتصالات شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.7 إلى 3.98 جيجاهرتز على الطيف المعروف باسم النطاق "سي"؛ في حين تعمل أجهزة قياس ارتفاع الطائرات في نطاق 4.2 إلى 4.4 جيجاهرتز.

وما يُقلق شركات الطيران، أن الترددات التي ستنتشر في نطاقها شبكة الجيل الخامس، قريبةٌ من الترددات التي تعمل عليها أجهزة قياس الارتفاع التي تقيس المسافة التي تقطعها الطائرة فوق سطح الأرض؛ مما يسهّل من عمليات الهبوط الآلي والمساعدة في رصد تيارات الرياح الخطرة.

وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي، الشهر الماضي: إن توجيهات تشغيل شبكة الجيل الخامس، ستمنع استخدام أجهزة قياس الارتفاع الراديوية في حوالى 40 مطارًا من أكبر المطارات الأمريكية.

وحذّرت شركات الطيران الأمريكية من أن التوجيهات قد تُعَطل ما يصل إلى 4% من الرحلات اليومية.

وقال كيربي إنه "إذا تُركت المسألة دون حل، فقد يعني ذلك أنه في المطارات الأمريكية الرئيسية، في حالة سوء الأحوال الجوية أو الغطاء السحابي أو حتى الضباب الدخاني الكثيف؛ لا يمكنك القيام بذلك إلا بالطرق البصرية بشكل أساسي".