الإمارات.. تجميد حسابات إيرانية على علاقة بتنظيمات إرهابية

شملت 9 أسماء وكيانات

طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع بتجميد أية حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع أو خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد عممت الهيئة لجميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، بهذا القرار وحددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات.

وشملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من دولة الإمارات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.