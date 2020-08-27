"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، تسجيل 1019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 311855 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1310 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 286255 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3785 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21815 والحالات الحرجة 1582 حالة .