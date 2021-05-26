"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة ‎تتواصل حتى 8 مساء

حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).