الهيئة العامة للمنافسة تستعرض مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد

أكدت أن الموعد النهائي لاستقبال المرئيات في التاسع عشر من سبتمبر

في إطار التعاون بين الهيئة العامة للمنافسة، والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عقدت الهيئة، أمس الثلاثاء، ورشة العمل الرابعة بعنوان "طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد واستقبال المرئيات".

تمّ تسليط الضوء على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 26/6/1440هـ، وجرى استعراض مسودة للائحة ومناقشة المرئيات، ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي لاستقبال المرئيات يوم الخميس 20 المحرم 1441هـ، الموافق 19 سبتمبر 2019م.

الجدير ذكره أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تقيمها الهيئة العامة للمنافسة في مختلف مناطق المملكة، حيث نظّمت الهيئة ثلاث ورش عمل للائحة التنفيذية في مدينة جدة والمنطقة الشرقية ومدينة الرياض.