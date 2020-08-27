روسيا تُطَوِّر جهازًا يكشف فيروس كورونا في الهواء

سيتم عرضه خلال فعاليات منتدى الجيش 2020

طوّرت روسيا جهازًا للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في الهواء الطلق، وسيتم عرض الجهاز خلال فعاليات منتدى الجيش 2020.

وقال المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف: إن الجهاز (كا إم زد) يُعتبر منتجًا جديدًا تمامًا، وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف الفيروس التاجي "كورونا" في الهواء؛ مشيرًا إلى أن الجهاز يكشف عن الفيروسات في الهواء من 10 إلى 30 دقيقة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، وأن المشروع جاهز للإنتاج.

فيروس كورونا الجديد

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27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 11:40 AM

سيتم عرضه خلال فعاليات منتدى الجيش 2020

روسيا تُطَوِّر جهازًا يكشف فيروس كورونا في الهواء

خالد علي

جدة

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طوّرت روسيا جهازًا للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" في الهواء الطلق، وسيتم عرض الجهاز خلال فعاليات منتدى الجيش 2020.

وقال المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف: إن الجهاز (كا إم زد) يُعتبر منتجًا جديدًا تمامًا، وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف الفيروس التاجي "كورونا" في الهواء؛ مشيرًا إلى أن الجهاز يكشف عن الفيروسات في الهواء من 10 إلى 30 دقيقة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، وأن المشروع جاهز للإنتاج.

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