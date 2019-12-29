تعرّف على شروط ومزايا بطاقة "أولوية" بالمركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بينبع

من خلال تسهيلات تساعد الفئات المستهدفة لتلقي الخدمة دون انتظار

أطلقت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، بطاقة "أولوية" التي تختص بتقديم خدمة ورعاية طبية لبعض المراجعين والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الكلى وكبار السن فوق 65 عامًا، إضافه لذوي الإعاقة ومرضى الرعاية المنزلية ومرضى الأورام.



وتفصيلاً، وحرصاً من ‎الهيئة الملكية بينبع لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وخصوصاً الفئات التي تتطلب حالتهم الصحية الحصول على الخدمة العلاجية بكل يسر لعدم قدرتهم على الانتظار أو لصعوبة تلقي الخدمة الصحية كباقي المراجعين؛ دشن الرئيس التنفيذي بالنيابة المهندس فهد القرشي، برنامج "أولوية" الذي يهدف لتحسين تجربة المرضى، وزيادة رضاهم عن الخدمة المقدمة عبر تقديم تسهيلات تساعد الفئات المستهدفة لتلقي الخدمة الصحية بجميع مرافق برنامج الخدمات الصحية دون الحاجة للانتظار.



ومن مزيا تلك البطاقة الحصول على موعد بالعيادات الخارجية خلال أسبوع، وأولوية الدخول للطبيب بالعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وسحب العينات، وعمل الأشعة، وصرف الأدوية وجميع المستلزمات الطبية دون الحاجة للانتظار، إضافه إلى مساعدة بعض الفئات على التنقل داخل المنشأة، وتسهيل إجراءات حامل البطاقة بكافة الأقسام الطبية والإدارية، والحصول على غرفة مفردة عند التنويم حسب الإمكانية.



كذلك من شروط الحصول على البطاقة: أن يكون عند المريض أو المراجع ملف طبي ساري المفعول حسب اللائحة المنظمة لأهلية العلاج بمرافق الهيئة الملكية الصحية والهوية الوطنية أو الإقامة، وتقرير طبي للحالات التالية ذات الإعاقة والغسيل الكلوي ومرضى الأورام، فيما تم تخصيص بريد إلكتروني أو الحضور لإدارة شؤون المرضى قسم علاقات المرضى "وحدة تحربة المريض" بمبنى العيادات الخارجية الجديد للحصول على البطاقة.