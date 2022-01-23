شاهد.. "الدارة" تحصل على أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة "قبل 67 عامًا"

نشرتها الإعلام: للشيخ أحمد الخياري المدني وضُمّت لمحفوظات "ذاكرة الوطن"

حصلت "دارة الملك عبدالعزيز" التي عُرِفت بـ"ذاكرة الوطن" على تلاوة نادرة تُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي للشيخ أحمد الخياري المدني -رحمه الله- ويعود عمرها إلى 67 عامًا.



وزارة الإعلام نشرت التلاوة النادرة عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: ضمن عملها في خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وأدبها وتراثها؛ دارة الملك عبدالعزيز تحصل على تلاوة نادرة للشيخ أحمد الخياري المدني رحمه الله.



وقالت وزارة الإعلام: إن التلاوة النادرة تعود إلى سنة 1376هـ، وتُعد أقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي، وضمتها الدارة للإدارة العامة للحفظ والإتاحة التي تضم أقسامًا مخصصة للوثائق والمخطوطات والصور والأفلام.