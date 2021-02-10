الدوري السعودي الأغلى في قارة آسيا.. متفوقاً على الياباني والصيني

بات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أغلى دوري في القارة الآسيوية، متفوقاً على نظيره الصيني، وذلك بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين والأندية.

وبلغت القيمة السوقية للدوري السعودي 342 مليون يورو، متفوقاً بفارق كبير على بقية المسابقات في القارة، وأصبح الدوري السعودي الأغلى قارياً، بعد عدة سنوات كان يتقدم فيها الدوري الصيني من ناحية القيمة السوقية.



وبحسب "ترانسفير ماركت"، تراجع الدوري الصيني إلى المركز الثالث بعدما وصلت قيمته إلى 300 مليون يورو، فيما ارتفع الدوري الياباني إلى المركز الثاني بـ 307 ملايين يورو.

