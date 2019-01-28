توقيع اتفاقية إنشاء مصنع "صوديوم سيانايد" وأخرى لتمويل صادرات المصدرين المحليين

#برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية شهد توقيع عدد من الاتفاقيات

شهدت فعاليات #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وتم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج "الصوديوم سيانايد" واتفاقية أخرى لتمويل صادرات المصدّرين المحليين.