توقيع اتفاقية إنشاء مصنع "صوديوم سيانايد" وأخرى لتمويل صادرات المصدرين المحليين

#برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية شهد توقيع عدد من الاتفاقيات

شهدت فعاليات #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وتم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج "الصوديوم سيانايد" واتفاقية أخرى لتمويل صادرات المصدّرين المحليين.

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28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 02:31 PM

#برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية شهد توقيع عدد من الاتفاقيات

توقيع اتفاقية إنشاء مصنع "صوديوم سيانايد" وأخرى لتمويل صادرات المصدرين المحليين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شهدت فعاليات #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين.

وتم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لإنتاج "الصوديوم سيانايد" واتفاقية أخرى لتمويل صادرات المصدّرين المحليين.

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