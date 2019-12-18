50 دورة تدريبية لتعزيز المساعدة النفسية الأولية في 2019

استفاد منها 1500 شخص لتخفيف آثار المرض النفسي

نفّذ المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، منذ بداية العام 2019، خمسين دورة تدريبية، بعنوان "المساعدة النفسية الأولية".

شارك في الدورات نخبة من الخبراء في مجال تعزيز الصحة النفسية، وحضرها أكثر من 1500 مستفيد في عدد من مدن المملكة.

وهدفت إلى زيادة المعرفة بالاضطرابات النفسية، وسبل المساعدة المتاحة لأفراد المجتمع، وتخفيف آثار المرض النفسي، والإلمام بتقديم المساعدة النفسية الأولية، وتقليل الوصمة ورفع مستوى الثقافة النفسية.

ويعتبر البرنامج التدريبي من البرامج النوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع من غير المتخصصين على مدى يومين، بمعدل عشر ساعات تدريبية، ويساعد على معرفة الخطوات العلمية والعملية عند الحاجة لتقديم المساعدة الأولية للأمراض والاضطرابات النفسية.