"الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب"

نَظَم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب".
وقال "الفيصل" فيها:
صارت الآلة تتحكم بالأمم
وأصبح الإنسان بالدنيا رقم
وعميت الأبصار في قلوب البشر
وانتشت أحلام عديمين الذمم
وكل قوة ماتبي لها مثيل
قصدها تقضي على باقي الأمم
والجنون فنون في دنيا العجب
ومن يقول إنه لما يحدث فهم
كيف صار الكون يسعى للزوال
وأن الإنسان الذي شاء العدم
خبروني يأهل العقل الرزين
كيف ساد اللي صنعتوهم خدم
يا عظيم ويا عليم ويا كريم
انقذ عبادك من عباد الصنم
https://twitter.com/makkahregion/status/1262062230859689984الأمير خالد الفيصل
قال: "صارت الآلة تتحكم بالأمم.. وأصبح الإنسان بالدنيا رقم"
نَظَم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب".
وقال "الفيصل" فيها:
صارت الآلة تتحكم بالأمم
وأصبح الإنسان بالدنيا رقم
وعميت الأبصار في قلوب البشر
وانتشت أحلام عديمين الذمم
وكل قوة ماتبي لها مثيل
قصدها تقضي على باقي الأمم
والجنون فنون في دنيا العجب
ومن يقول إنه لما يحدث فهم
كيف صار الكون يسعى للزوال
وأن الإنسان الذي شاء العدم
خبروني يأهل العقل الرزين
كيف ساد اللي صنعتوهم خدم
يا عظيم ويا عليم ويا كريم
انقذ عبادك من عباد الصنم
https://twitter.com/makkahregion/status/1262062230859689984