"خيسوس": الهلاليون عرضوا علي التجديد لثلاثة مواسم ولكنني سأرفض

قال إنه من الممكن استمراره لموسم آخر فقط

فجّر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، مفاجأة صادمة لجماهير الهلال بعدما أعلن عن رغبته في رفض عرض التجديد الذي تقدم به مسؤولو الهلال لاستمراره لثلاثة مواسم قادمة.

وقالت صحيفة "sapo” البرتغالية نقلاً عن المدرب الشهير: "تلقيت عرضاً لتجديد التعاقد مع الهلال مدة ثلاثة مواسم، لكن لن أقبل العرض؛ من الممكن البقاء لموسم آخر فقط".

وتابع: "تجربتي مع الهلال ستكون لموسم واحد، ومن الممكن موسم آخر، بعدها سأعود لكرة القدم البرتغالية من جديد .. من يعرفني يعرف أني لم أكون خوض تجربة في الخارج من البداية".

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن أن مسؤولي الهلال تقدموا بعرض لتجديد التعاقد مع المدرب نظير 10 ملايين يورو سنوياً.

وحقق خيسوس مع الهلال نتائج أكثر من رائعة حتى الآن؛ حيث قاد الزعيم لتحقيق لقب السوبر والفوز في جميع مباريات الفريق في الدوري في الـ9 مباريات حتى الآن.