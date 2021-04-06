السودان.. حصيلة قتلى المواجهات القبلية في غرب دارفور ترتفع إلى 50

الهدوء النسبي يخيم على الولاية منذ ليلة أمس

أفادت لجنة أطباء السودان فرع غرب دارفور، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة المواجهات القبلية التي اندلعت في الولاية السبت الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان أوردته "فرانس 24"، أنها أحصت حصيلة جديدة من الضحايا بلغت 32 قتيلاً و78 جريحاً، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية الأحداث إلى 50 قتيلا و132 جريحاً.

وبينت أنه على الرغم من الهدوء النسبي منذ ليلة أمس؛ إلا أن الطواقم الطبية لا تزال تعاني صعوبات بالغة في الحركة.