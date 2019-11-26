تعرف على تفاصيل القبض على "البرماوي" مهدد الطالبات

بعد انتشار مقطع فيديو هدد فيه طالبات داخل الباص

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بمقيم برماوي، بعد تداول مقطع فيديو وهو يهدد إحدى الفتيات عبر هاتف جوال بداخل باص لنقل الطالبات.

وتفصيلاً، فقد صدرت توجيهات مدير شرطة العاصمة المكلف العميد ركن علوش الحربي، للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وتحريات وبحث شرطة العاصمة من تحديد موقع الشخص ومنزله، وتم رصده في المسفلة.

وبعد تضييق الخناق عليه، ضبطه رجال التحريات والبحث الجنائي بعد العصر، ولا يزال التحقيق مستمراً معه؛ للتأكد من أقواله، وما ذكره في المقطع من ادعاءات وأقوال نسبها لنفسه.

‏