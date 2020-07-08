بعد بيان الاتحاد الحازم.. "فهد المولد" يَعِدُ بكشف الحقيقة

ردّ اللاعب فهد المولد على بيان نادي الاتحاد الصادر منذ قليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام متوعداً بكشف الحقيقة.

وقال المولد في تدوينته: "الحمد لله عمري ما حبيت أوصل لهذا الحل لكن طالما الموضوع انفتح راح أوضح الحقيقة من البداية"

وكان اللاعب قد غادر معسكر فريقه الإعدادي في عسير بسبب مستحقاته المالية المتأخرة قبل أن يرد النادي ببيان أوضح فيه أن اللاعب ليس لديه مستحقات.





واستنكر بيان النادي موقف اللاعب مشدداً على أن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم قبل بداية المعسكر متوعداً بحفظ حقوق النادي تجاه ما فعله اللاعب.



