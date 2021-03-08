"العضيلة" في اليوم العالمي للمرأة: "حق للسعوديات الفخر بقيادتهن"

أشادت بجهود الدولة في دعم نصف المجتمع

قالت عضو مجلس إدارة غرفة المجمعة، رئيس لجنة سيدات الأعمال، خلود العضيلة، إن رؤية المملكة 2030، اضطلعت بدور كبير في تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في القطاعات المختلفة حتى صعدت لأعلى المناصب الحكومية.

وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن هذا يعكس إرادة قيادية تعزز هذا المفهوم الجديد بدعم نصف المجتمع في الحضور والمشاركة.

وتابعت: "أثبتت السعوديات أنهن على قدر من المسؤولية وشريكات في العطاء، وصاحبات دور ريادي في تنمية وطنهن العظيم في ظل قيادة كريمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله -".

وقالت: "اليوم ونحن نعيش اليوم العالمي للمرأة فإننا في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة، نستذكر أبرز ما قدمت لجنة سيدات الأعمال طيلة الفترة الماضية من دورتها الحالية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

وأضافت: "شرعنا مسبقاً بدعم السيدات وتأهيلهن في دورات مختلفة كدورة "كيف تبدئين مشروعك التجاري؟"، ودورة "الوظيفة أم العمل الحر""، ودورة "ابدئي مشروعك بدون تكلفة"، وغيرها من الملتقيات والمبادرات، لمنح الفرصة للمرأة لإثبات وجودها ليصبحن عضوات فاعلات يخدمن وطنهن بكل اقتدار، ففي هذا اليوم حق للسعوديات الفخر بقيادتهن".