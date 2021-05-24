"تعليم الرياض" تحث الطلاب والطالبات على التسجيل في "اكتشف مسارك"

تنفّذه "مسك الخيرية" مع الوزارة ويستهدف المرحلة الثانوية والمعلمين والمعلمات

‬دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني (اكتشف مسارك) والذي تنفذه مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك" بالتعاون مع وزارة التعليم .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية بهدف زيادة قدراتهم وميولهم، وتثقيفهم حيال الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة لهم في مستقبلهم، والمتوائمة مع سوق العمل ومسيرة التنمية الوطنية إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وبيّن "الوهيبي" أن البرنامج يعزز من التفكير في البحث عن المسار التعليمي والمهني، وتعزيز ثقافة اختيار المسار المناسب بين الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً المعلمين والمعلمات؛ لارتباطهم بنطاق البرنامج وكذلك أولياء الأمور لقربهم من ابنائهم المستهدفين في البرنامج.

وأضاف أن التسجيل في البرنامج بدأ مطلع هذا الأسبوع 11/ 10/ 1442هـ وينتهي يوم الخميس 29/ 10/ 1442هـ.

وأشار "الوهيبي" أن البرنامج يتضمّن أربع رحلات للطلاب والطالبات، حيث ستكون الرحلة الأولى بعنوان اكتشف نفسك، وفي الرحلة الثانية بعنوان اكتشف المسارات المهنية، وفي الرحلة الثالثة ستكون بعنوان اكتشف خياراتك التعليمية، وفي المرحلة الرابعة ستكون بعنوان اكتشف مهارات اتخاذ القرار النهائي.

ودعا "الوهيبي" طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://dypj.misk.org.sa/auth/signup.