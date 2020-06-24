رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. و"المدني" تدعو لاتباع الإرشادات

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. والحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وحبونا، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.