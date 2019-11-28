البصرة تحتضن الحدث.. العراق تستضيف خليجي 25 لكرة القدم

وافق المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية، الذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة؛ على قبول ملف العراق لاستضافة خليجي 25 في البصرة.



وأكد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، في تصريحات صحفية؛ أن قبول الملف العراقي جاء بعد استعراض محتواه، مؤكدًا انطباق كافة معايير الاستضافة عليه، قائلًا: "شرف لنا قبول الملف العراقي".



وأضاف الرميحي: "تم قبول الملف العراقي لتنظيم خليجي 25 مبدئيًّا، لكن الإعلان الرسمي سيكون عقب استيفاء كافة المعايير، وجميع الأعضاء ساندوا الملف".