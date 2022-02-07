"الأرصاد": غيوم بعسير والباحة وأمطار خفيفة على سواحل جازان وضباب بالشمالية والجوف

استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير نشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على: جازان، عسير، الباحة، مع فرصة لهطول أمطارٍ خفيفة على سواحل جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.