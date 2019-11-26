إطلاق رصاص ببيروت وصور وهدم خيم المعتصمين .. والجيش يتدخل

المعتصمون أعلنوا استمرارهم رغم اعتداءات مناصري حزب الله وأمل

أفاد سكان من منطقة الكولا والطريق الجديدة بلبنان، أمس الاثنين، بأن عناصر تستقل دراجات نارية ويرجح أنها تنتمي إلى حركة أمل أطلقوا النار باتجاه الطريق الجديدة، مما استدعى انتشارًا كبيرًا من قِبل الجيش اللبناني، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، تداعى أبناء منطقة الطريق الجديدة والكولا واستنفروا على الطرق خشية دخول مسلحي أمل وحزب الله إلى مناطقهم، ليعود الهدوء تدريجيًا إلى منطقة الكولا بعد تشديد الإجراءات الأمنية للجيش اللبناني.

وأفاد مراسل سكاي نيوز بإطلاق نار كثيف وهدم وحرق خيام المعتصمين في مدينة صور جنوبي لبنان، فيما ذكر ناشطون أن الجيش اللبناني أطلق النار لإبعاد مناصري حزب الله وأمل خلال قيامهم بهدم خيام المعتصمين في المدينة.

وأكد المعتصمون في صور استمرار تحركاتهم على الرغم من اعتداءات مناصري حزب الله وحركة أمل، فيما احتشد مناصرو حركة أمل وحزب الله أمام مبنى قناة الجديد وحاولوا اقتحامه، وحاولوا اقتحام خيام المعتصمين في ساحة العلم بمدينة صور وحطموها واعتدوا على المحتجين.