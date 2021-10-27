"الجبير" يستقبل سفير موريشيوس لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.