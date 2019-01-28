"هلال الباحة" ينفذ 18 دورة للإسعافات الأولية

استفاد منها 264 مستفيداً ومستفيدة

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عدة دورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للمجتمع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الميلادي الحالي.

ونفذت الهيئة 18 دورة إسعافية لبرنامج الأمير نايف، واستفاد منها 264 مستفيداً ومستفيدة، وتضمنت الدورة مواضيع عدة عن كيفية التعاون مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور والإغماء وغيرها.

كما تم التطرق لتطبيق "أسعفني" الذي تم استحداثه في هيئة الهلال الأحمر السعودي لطلب فرقة إسعافية، ويشمل عدة لغات، وأيضا نداء الاستغاثة.



وأعرب المتدربون عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من عمل إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين بإقامة الدورات الإسعافية؛ لما تعود عليهم بفائدة وما تضمنته من فائدة علمية وعملية.

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني، بأنه يمكن للمواطنين التسجيل في الدورات الإسعافية عن طريق الرابط التالي: https://training.srca.org.sa/#!/home