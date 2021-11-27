بعد تسلل "أوميكرون" إليها .. بريطانيا تشدد قيود "كورونا" على الوافدين

ألزمتهم بحجر صحي إلى إجراء فحص بنتيجة سلبية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن بريطانيا ستلزم جميع المسافرين الوافدين الخضوع لحجر صحي إلى أن يجروا فحص "كوفيد-19" بنتيجة سلبية، بعد ظهور المتحور الجديد أوميكرون.



وفي مؤتمر صحافي عقد بعد ساعات على تأكيد أول إصابتين بالمتحور الجديد في بريطانيا، قال "جونسون": "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد"، وفقاً لـ"رويترز".