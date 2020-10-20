أعلى حصيلة تسجّل في روسيا.. 16.319 إصابة بكورونا خلال يوم

269 حالة وفاة ترفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 24.635 شخصاً

سجلت السلطات الصحية في روسيا ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 16.319 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة إلى مليون و431.635 إصابة.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فقد أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن وفاة 269 شخصاً خلال اليوم الماضي، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24.635 منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية؛ فقد تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 9704 أشخاص، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و85.608.