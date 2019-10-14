"أهالي يدمة" يطالبون بتأمين جهاز خدمة "أبشر" ‎بالأحوال المدنية

وجوده سيوفّر على المواطنين عناء السفر لإنهاء إجراءاتهم وتعاملاتهم

طالَبَ أهالي محافظة يدمة، الجهات المعنية بتوفير جهاز لخدمة "أبشر" في فرع الأحوال المدنية بالمحافظة؛ لخدمة السكان الذين يتجاوز عددهم الـ٨٠ ألف نسمة.

وتذمّر العديد من أهالي محافظة يدمة من تكبدهم عناء السفر للمدن الأخرى لمراجعة الدوائر الحكومية، وإنهاء إجراءات أعمالهم؛ لافتقار المحافظة إلى نظام بصمة "أبشر"، وعدم توافر الجهاز الخاص بالتفعيل.

وقال الأهالي لـ"سبق": إن وجود الجهاز سيخفف على المواطن إنهاء إجراءاته بيسر وسهولة".