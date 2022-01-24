كم يومًا يتبقى على انتهاء موسم شدة البرد؟.. "الزعاق" يجيب

كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وموعد اعتدال الأجواء.

وأشار "الزعاق" إلى أن يوم أمس الأحد انتصف موسم الشبط، واليوم الاثنين هو أول شباط الثاني "البلدة"، وبرده أخف من الأول.

وعن موعد اعتدال الأجواء وتوديع موسم البرد الشديد قال: بعد 13 يومًا نودع موسم شدة البرد، ويحل الاعتدال بما يسمى العقارب، الذي لا يخلو من لسعات برد خاطفة.