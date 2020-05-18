كورونا في أمريكا اللاتينية.. البيرو: ارتفاع الوفيات وكولومبيا تتخطى عتبة 15 ألف إصابة

وتشيلي تسجل 2353 إصابة جديدة

سجلت ثلاث دول في أمريكا الجنوبية ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات بكورونا؛ ففي كولومبيا تخطت الإصابات عتبة 15 ألف إصابة بتسجيل 635 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفي تشيلي تم تسجيل 2353 إصابة جديدة و29 وفاة إضافية، وفي البيرو ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2648 والإصابات 92273 حالة.

كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الأحد، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 15574 بعد تسجيل 635 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (239) تليها مدينة بارانكيا (106) وأتلانتيكو (80) وجهات فايي ديل كاوكا (75) وأنتيوكيا (16) وكونديناماركا (13).

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 574 بعد إحصاء 12 وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3751 شخصًا بعد تسجيل 164 حالة تعافٍ إضافية.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الإجباري إلى غاية 25 مايو الجاري.

البيرو

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، الأحد، بتسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 2648 منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 92273 شخصًا؛ وذلك بعد رصد 3732 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 28272 شخصًا، بعد إحصاء 349 حالة تعافٍ إضافية.

وتتصدر "ليما" جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ59712 حالة، تليها على الخصوص كاياو (6685)، ولامباييكي (4856)، وبيورا (3062)، ولوريتو (2696)، ولاليبرتاد (2122)، وأنكاش (2095)، وأريكيبا (1839)، وأوكايالي (1709)، وإيكا (1477)، وخونين (1098).

تشيلي:

أعلنت السلطات الصحية بجمهورية تشيلي، الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 43 ألفًا و781، بعد تسجيل 2353 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 29 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19؛ مما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي إلى 450 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 19213 شخصًا، بعد إحصاء 1199 حالة تعافٍ جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات بـ32684 حالة، تليها على الخصوص أراوكانيا (1606)، وأنتوفاغاستا (1505)، وفالبارايسو (1474)، وبيوبيو (1099)، وتاراباكا (975)، وماغايانيس (961)، ونيوبلي (492).