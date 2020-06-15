"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 يونيو 2020، تسجيل 4507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 132048 حالة .



وأكدت الوزارة تسجيل 3170 حالة تعافي ليرتفع عدد المتعافين في المملكة إلى 87890 حالة كما تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليبلغ إجمالي الوفيات 1011 حالة .



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43147 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1897 حالة.