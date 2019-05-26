"بلدي لينة" يقيم مبادرة إفطار صائم للمسافرين على طريق رفحاء- البطيحانية

أقام المجلس البلدي لبلدية قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، أمس، مبادرة إفطار صائم للمسافرين وعابري الطريق وذلك ضمن مبادرات المجلس الاجتماعية والتطوعية وذلك بمشاركة فعّالة من قائد طريق رفحاء- البطيحانية ورئيس مركز انطلاق دوريات لينة لأمن الطرق.

وقال رئيس المجلس البلدي لبلدية قرية لينة مشاري عبد الله الشريم إن المبادرة التي وزع خلالها وجبات إفطار ومنشورات توعوية على المسافرين ومرتادي الطرق تأتي ضمن مبادرات الترابط الاجتماعي والخيري للبلدة وتعكس القيم والأخلاق الإسلامية التي يتحلى بها الشعب السعودي في شهر الخير والبركات.

وأكد "الشريم" أن هذه المبادرة تجسد دور المجلس البلدي نحو المجتمع، مبينًا أن المجلس سيقوم بتنفيذ مبادرات أخرى في قادم الأيام.

فيما عبّر أعضاء المجلس البلدي بقرية لينة عن شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس بلدية لينة المهندس عثمان بن صالح الضبعان لمساهماته وتفاعله مع مبادرات المجلس.