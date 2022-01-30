حليب الإبل المجفف يكتسح ويفوق "الأبقار" في الأسعار .. ٤٠٠ جرام بـ ٢٦٢ ريالاً

"اللعبون": تجارب كثيرة تفيد بأنه علاج فعال لكثير من الأمراض

اكتسح حليب الإبل المجفف الأسواق بقيمة سعرية عالية تفوق أسعار حليب الأبقار المجفف المطروح بالأسواق.

وقال حساب "البيئة والطبيعة" في "تويتر": "٤٠٠ جرام من حليب الإبل المجفف بقيمة ٢٦٢ ريالًا! والعالم بدأ يستهلك حليب الإبل بإقبال كبير، لدينا ثروة معطلة تحتاج إبداعًا اقتصاديًا لاستغلالها، عدد الإبل في السعودية يتجاوز المليون ونصف رأس".

وكشف أخصائي علم الغذاء والتغذية، عبدالرحمن بن عبدالعزيز اللعبون، في تصريح سابق لـ"سبق" أن حليب الإبل يحتوي على فوائد غذائية في بعض العناصر والتركيبات تفوق حليب الأبقار والماعز، ونصح بضرورة غليه قبل تناوله.

وقال "اللعبون" لـ"سبق": "حليب الإبل يحتوي على قيمة غذائية ممتازة، وتفوق بعضها مصادر الحليب الأخرى، وهناك تجارب كثيرة تفيد بأنه علاج فعال لكثير من الأمراض".

وأضاف: "عزمت شركة ألبان كينية في بلدة تنايوكي بالتعاون مع معهد البحوث الطبية الكيني kemri على إجراء سلسلة من البحوث للوقوف على مدى صحة الطب الشعبي التي تؤمن أن حليب الإبل فعال كعلاج في الحد من داء السكري والأمراض القلبية الشائعة.(FAO)".

وأردف: "بحسب بعض الدراسات والأبحاث فإن لحليب الإبل تأثيرًا إيجابيًا على كثير من الأمراض، مثل مرضى التوحد والسكري والحساسية، لكن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية صرحت بأنه لا يوجد دليل علمي كافِ لاستخدامه كدواء وتطالب بالمزيد من الأبحاث والدراسات".

وتابع: "القيمة الغذائية لحليب الإبل: (FAO) غني بمجموعة فيتامين B وتحديدًا فيتامين B2 فهو أعلى من الموجود بحليب الماعز، أما فيتامين B1 فهو أقل ويحتوي على فيتامين B12 بكمية 2.3-3.9 ميكروجرام، أيضاً غني جداً بالحديد، ويحتوي على فيتامين A بمقدار 0.037-1.264 ملغم/مل، كذلك غني بفيتامين C بمقدار 5.03-9.8 ملغم وأكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بحليب الأبقار وأكثر ما يتواجد فيتامين C في الخضروات والفواكه، ولأن البيئة الصحراوية تفتقد لهذه الأطعمة فقد عوضهم الله بهذا الفيتامين في حليب الإبل".