وفاءً للفقيد "عادل التويجري".. "مساجدنا" تطلق مبادرة بناء مسجد

‏أطلقت جمعية العناية بالمساجد على الطرق "مساجدنا" مبادرة مشروع بناء مسجد، وتهيئة وقف عن الراحل الإعلامي عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.

‏وأهابت "مساجدنا" الجمهور بالتبرع والمساهمة بما تجود به النفوس لبناء المسجد عبر الرابط التالي: store.msajidona.org/p/5242.

عادل التويجري

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 01:34 AM

وفاءً للفقيد "عادل التويجري".. "مساجدنا" تطلق مبادرة بناء مسجد

عيسى الحربي

الرياض

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‏أطلقت جمعية العناية بالمساجد على الطرق "مساجدنا" مبادرة مشروع بناء مسجد، وتهيئة وقف عن الراحل الإعلامي عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.

‏وأهابت "مساجدنا" الجمهور بالتبرع والمساهمة بما تجود به النفوس لبناء المسجد عبر الرابط التالي: store.msajidona.org/p/5242.

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