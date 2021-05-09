وفاءً للفقيد "عادل التويجري".. "مساجدنا" تطلق مبادرة بناء مسجد

‏أطلقت جمعية العناية بالمساجد على الطرق "مساجدنا" مبادرة مشروع بناء مسجد، وتهيئة وقف عن الراحل الإعلامي عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.



‏وأهابت "مساجدنا" الجمهور بالتبرع والمساهمة بما تجود به النفوس لبناء المسجد عبر الرابط التالي: store.msajidona.org/p/5242.