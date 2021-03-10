طلاب "الجامعة السعودية الإلكترونية" يطالبون بإعفائهم من الـ"STEP"

مراعاة لظروفهم وما تتطلبه المرحلة في ظل تداعيات جائحة كورونا

طالَبَ عدد من الدارسين في السنة التحضيرية والمشتركة في الجامعة السعودية الإلكترونية، بإعفائهم من شرط اختبار كفايات اللغة الإنجليزية "STEP" للدخول في التخصص؛ مراعاة لظروفهم وما تتطلبه المرحلة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأعرب الطلاب المستجدون في الجامعة السعودية الإلكترونية، عن أملهم أن تستثنيهم الجامعة من درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لهذا العام؛ حيث يتطلب منهم أن يجتازوا الاختبار حتى يتمكنوا من دراسة مواد التخصص؛ برغم دراستهم لمقرر الانجليزي فصل دراسي كامل في المستوى الأول والسنة التحضيرية.

وتشترط الجامعة حصول الدارسين على درجات تُحددها، أقلها 50 درجة في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لتخصصي الإعلام والقانون، وسط مطالبات من الطلاب أن تكتفي الجامعة بدرجة مقرر الإنجليزي في السنة الأولى، كحالة استثنائية لهذا العام، في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ مشيرين إلى أن الجامعة عملت على تسهيل القبول في هذا العام تزامنًا مع ما فرضته جائحة كورونا.

وأشار الطلاب إلى أن أمامهم خيارين لا ثالث لهما، وهي الحصول على الدرجة المطلوبة في كفايات اللغة الإنجليزية من المركز الوطني للقياس، أو طي القيد بعد دراسة فصل دراسي كامل؛ مطالبين المسؤولين في الجامعة باستثنائهم لهذا العام مراعاة لظروفهم وما تتطلبه المرحلة.