بالصور.. الأمطار تضفي جمالًا على مدينة الجبيل الصناعية

المواطنون والمقيمون خرجوا للاستمتاع بالأجواء

تصوير: ناصر الشهري

شهدت مدينة الجبيل الصناعية، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة على أحيائها كافة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار.



ووثّق مغردون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل صورًا لمدينة الجبيل الصناعية وسمائها الملبدة بالغيوم، وآثار مياه الأمطار بالشوارع وجريان المياه في حدائقها وأحيائها السكنية بكل انسيابية؛ الأمر الذي أظهر جمال المدينة ومنتزهاتها، لاسيما في ظل وجود شواطئ وحدائق بمساحات شاسعة قصدها بعض المواطنين والمقيمين للتنزه والاستمتاع بها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار المتوسطة على كل من الدمام والخبر والقطيف وراس تنورة وبقيق والجبيل والأحساء.

