﻿قبل يومين من الكلاسيكو.. "هاسي" مدرب "الأهلي" لا يعرف الفوز على "الهلال"

تترقّب جماهير الكرة السعودية مباراة قمة الجولة العاشرة بين الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة مساء الجمعة المقبل.

وقبل بداية المباراة يحتلّ الهلال المركز الرابع بـ15 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، فيما يحتلّ الأهلي المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ولعب بيسنيك هاسي مدرب الأهلي أمام الهلال 6 مباريات انهزم في خمس مباريات وتعادل في واحدة.