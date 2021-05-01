فيما غاب لاعبو النصر.. "عطيف" الهلال ضمن قائمة التشكيلة المثالية

مع نهاية دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، عن التشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 التي انتهت منافستها الجمعة، وشهدت حضور عبد الله عطيف لاعب الهلال وحيدًا في القائمة من بين لاعبي الأندية السعودية المشاركة في البطولة القارية.

ورغم انتصاره الكبير على السد وحصوله على صدارة المجموعة وصعوده إلى دور الـ16 غاب لاعبو النصر عن التشكيلة المثالية للجولة.

وتلعب مواجهات الدور الـ16 من البطولة القارية في سبتمبر المقبل؛ حيث يواجه الهلال نظيره الاستقلال الإيراني على أرض محايدة من اختيار الفريق الإيراني، في حين يستضيف النصر نظيره تراكتور الإيراني.