خلال ٥٢ عاماً.. السعودية خدمت أكثر من ٩٨ مليون حاج منهم ٥٨ مليوناً من الخارج

إحصائية توثيقية أعدّها "الزمامي" تحكي قصة نجاحات

أعدّ الدكتور أحمد الزمامي إحصائية توثيقية لأعداد ضيوف الرحمن ومن تشرّفت السعودية بخدمتهم من حجاج الخارج منذ دخول الحجاز تحت الحكم السعودي عام ١٣٤٥هـ حتى حج عام ١٤٤١هـ خلال عشرة عقود بإجمالي ٦٥ مليون حاج طوال ٩٧ سنة.



فجاء حجم الحجاج في العقد الأول بين العامين من ١٣٤٥هـ حتى ١٣٥٤هـ، ٥٤٠ ألفاً، وفي العقد الثاني بين العامين ١٣٥٥هـ حتى ١٣٦٤، ٤١٦ ألف حاج وبين العامين ١٣٦٥ حتى ١٣٧٤هـ وهو العقد الثالث كان عددهم ١.٢٠٠.٠٠٠ حاج، والعقد الرابع ما بين ١٣٧٥ إلى ١٣٨٤، ٢.٣٠٠.٠٠٠ حاج.



وفي العقد الخامس ما بين ١٣٨٥هـ حتى ١٣٩٤هـ بلغ عددهم ٤.٨٠٠.٠٠٠ حاج، وفي العقد السادس بين العام ١٣٩٥هـ حتى ١٤٠٤، عددهم ٨.٥٠٠.٠٠٠ حاج.



وفي العقد السابع بين العمر الزمني ١٤٠٥ حتى ١٤١٤ هـ كان عدد الحجاج ٨.٧٠٠.٠٠٠ حاج، وما بين العامين ١٤٠٥ حتى ١٤١٤ هـ كان العدد ٨.٧٠٠.٠٠٠ حاج، والعقد الثامن بين ١٤١٥ هـ حتى ١٤٢٤ ، ١٢.٣٠٠.٠٠٠ حاج، وفي العقد التاسع ما بين ١٤٢٥هـ حتى ١٤٣٤ ،١٦.٧٠٠.٠٠٠ حاج، وفي العقد العاشر الذي نسير به الآن وبدايته من حج ١٤٣٥هـ، وصل عددهم في العام ١٤٤١ هـ ٩.٥٠٠٠.٠٠٠ حاج.



وكانت أعلى نسبة لحجاج الخارج عام ١٤٤٠ هـ إذ جاء عددهم ١.٨٥٥.٠٢٧حاج، وأقل عدد لهم كان عام ١٣٥٩ هـ، بعد الحرب العالمية الثانية ٩٠٠٠ حاج وخلال ٥٢ عام ما بين الفترة ١٣٩٠ حتى ١٤٤١ هجري تجاوز عددهم ٩٨ مليون حاج شاملة حجاج الخارج والداخل على قسمين: ٤٠ مليون حاج داخلي ومن الخارج ٥٨ مليون حاج، وتراوحت نسبة حجاج الداخل غير السعوديين من ٥٦٪؜ حتى ٧٧٪؜ ونسبة السعوديين من ٢٣٪؜ حتى ٤٤٪؜.