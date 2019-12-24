ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء بالرياض.. جميعهن من النساء

أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1441هـ ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكباتها وجميعهن من النساء.
شرطة منطقة الرياض الذوق العام
في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة الذوق العام
أعلنت شرطة منطقة الرياض ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات بحق مرتكباتها، وجميعهن من النساء.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ، فقد جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1441هـ ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكباتها وجميعهن من النساء.