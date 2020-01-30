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أشار إلى أن النظام وروسيا شنا 200 غارة على المحافظة في 3 أيام

المبعوث الأمريكي يحذر: نزوح 700 ألف سوري من إدلب قد يسبب أزمة دولية

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أفاد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري، اليوم (الخميس)، أن طائرات النظام السوري وروسيا نفذت 200 ضربة جوية في محافظة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وحذر "جيفري" في إفادة صحفية أوردتها "رويترز"، من أن نحو 700 ألف نازح في شمال غرب سوريا يتحركون في اتجاه الحدود التركية قد يثيرون أزمة دولية.