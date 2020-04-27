تجاوباً مع "سبق".. بالفيديو.. الخدمة تعود لأجهزة الصراف الآلي بالهدار

بعد تعطل الماكينات لأسبوعين وسط مطالبهم بتكثيف الأجهزة

عاد أحد الأجهزة اليوم لخدمة الأهالي ولكن شهد ذلك طوابير من الانتظار للاستفادة من الخدمة في تجاوب سريع مع ما نشرته "سبق" حول خروج أجهزة الصراف الآلي بالهدار جنوب غرب الأفلاج عن الخدمة على مدار أسبوعين.

وكان فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر طوابير من المركبات تنتظر دورها لإجراء الخدمات الإلكترونية والعمليات المصرفية واستلام رواتبهم للتبضع من المحلات التموينية والاستهلاكية بالهدار والتخلص من تكبد عناء السفر وقطع 220 كم ذهاباً وإياباً للاستفادة من خدمات أجهزة الصراف الآلي بليلى الأفلاج.

فيما طالب الأهالي من البنوك تكثيف أجهزة الصراف بالهدار كون ذلك الصراف الآلي قد لا يصمد أمام الزخم الهائل من العمليات.