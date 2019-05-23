مصادر "سبق": رفع حظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية للمملكة

"الغذاء والدواء" جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ

علمت "سبق" من مصادرها رفع الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية على أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها، وتحصيل الضريبة الانتقائية أسوة بالتبغ ومشتقاته.

وكشفت ذات المصادر بالسماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب عدد 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي، والسماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب كمية 60 مل من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية، وما زاد عن هذه الكميات يتم عرضها على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعاملتها معاملة التبغ ومشتقاته واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليها.