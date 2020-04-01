مكة.. ضبط مستودع عشوائي يخزّن المواد الغذائية ويفتقر للاشتراطات الصحية

تم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية- مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا في حي النزهة، يتم داخله تخزين المواد الغذائية ويفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.

وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.