مكة.. ضبط مستودع عشوائي يخزّن المواد الغذائية ويفتقر للاشتراطات الصحية

تم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية- مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا في حي النزهة، يتم داخله تخزين المواد الغذائية ويفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.

وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 11:46 AM

تم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه

مكة.. ضبط مستودع عشوائي يخزّن المواد الغذائية ويفتقر للاشتراطات الصحية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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ضبطت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العتيبية- مستودعًا عشوائيًّا مخالفًا في حي النزهة، يتم داخله تخزين المواد الغذائية ويفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.

وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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